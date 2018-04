Manfredonia. Prima giornata di regate alla Coppa dei Campioni

Foto VIII Zona FIV #Manfredonia

Manfredonia, 13 aprile 2018. Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione per la presenza nello specchio acqueo di Manfredonia dei migliori talenti pugliesi di fama nazionale ed internazionale, quali, Paolo Semeraro, Paolo Montefusco, Roberto Ferrarese, Gigi Masturzo, ed altri che sono saliti a bordo delle più agguerrite imbarcazioni del territorio. Oggi 13 Aprile la prima giornata di regate si è aperta con la prova costiera di 38 miglia con partenza da Manfredonia, cancello a Mattinata e boa di ritorno a Pugnochiuso, lungo lo stupendo scenario della costiera garganica. La partenza prevista per le ore 9.30 è stata differita di una quindicina di minuti in attesa del vento, poi il vento si è posizionato da SW con intensità 7/8 nodi che è andata progressivamente aumentando sino ai 12 all’altezza del cancello di Matinata. Alla boa di Pugnochiuso il vento è calato del tutto, come previsto, creando non pochi problemi ai primi per poi riprendere di intensità , con direzione opposta di Levante, raggiungendo i 13/14 nodi all’arrivo a Manfredonia. Grande prova di Trottolina Bellicosa, un X 35 dello Yachting Club Marina del Gargano, con Gigi Masturzo, campione del mondo in carica alla tattica, ottima prestazione dei giovani allievi della LNI di Manfredonia, guidati dall’olimpionico Paolo Semeraro; da segnalare la seconda posizione di Daniele De Tullio al tattica di Nereis, imbarcazione 9.98 di Italia Yachts. Al termine della regata gli equipaggi , soddisfatti di una bella giornata di vento e sole e per una prova ottimamente gestita dal Comitato di Regata, si sono trattenuti a lungo sulle banchine del Porto turistico Marina del Gargano brindando sotto gli ultimi raggi del sole primaverile. Appuntamento a domani per le regate sulle boe che proseguiranno nel fine settimana, oltre a festeggiare con il Comitato Ottava Zona FIV nel Galà della Vela di domani sera, occasione per premiare le eccellenze della Puglia nel 2017. Manfredonia. Prima giornata di regate alla Coppa dei Campioni ultima modifica: da

