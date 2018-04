A Manfredonia una nuova “fabbrica di bontà”

Di:

Manfredonia, 13 aprile 2018. In programma questa sera, alle ore 19.30, l’inaugurazione della Pizzeria Grasso da Peppino!

”Questa nuova “fabbrica di bontà” – spiegano i referenti dell’attività – vi darà l’opportunità di gustare la pizza dell’antica tradizione della famiglia Grasso,ormai conosciuta ed apprezzata in tutta Italia, con “un occhio” sul mare e uno sul centro storico!

‘Sopra un luccicante bancone, pronto a rubarvi lo sguardo e “a prendervi per la gola”, la gustosissima base di focaccia di questa antica quanto inimitabile tradizione sarà accarezzata da gocce di vero olio extra-vergine d’oliva e decorata da pomodorini freschissimi o da numerosissime farciture genuine che vanno dalle morbide ed originali patate della nostra terra alla vera mozzarella di bufala delle nostre zone montuose per dar vita a tante gustosissime prelibatezze”.

Le prelibatezze ”variano dalla ormai classica “pizza al pelato”,nota anche come marinara, alla popolarissima vegetariana od ortolana,ricca di verdure nostrane; dalla ricchissima capricciosa,che contiene tra le altre cose anche tonno al naturale di prima qualità e morbidi peperoni freschi,alla cosiddetta “sfiziosa”,dal sapore nè troppo piccante nè troppo dolce,ricoperta da salsicce di prima macelleria oltre che dalle ottime patate e dalle scaglie dell’ ottima mozzarella di bufala… ”.

E, restando in tema di mozzarelle di bufala ”dalla conosciutissima margherita,che è stata il pezzo forte della tradizione nell’ultimo ventennio,alle due saporitissime “parmigiane”,che a vostra scelta uniscono la mozzarella alla melanzana o alla zucchina proprio per accontentare tutti i vostri gusti…fino ad arrivare alla meravigliosa “pizzetta alla cipolla”,ovvero una mini-pizza gustosissima ripiena delle originali “cipolline di Zapponeta”,note in tutto il mondo,cotta e farcita però in modo da renderle dolci!”.

”Tutto questo si potrà gustare a due passi dalle nostre spiagge,a due passi dal corso e proprio nei pressi della villa comunale,all’interno della quale è stato anche allestito qualche tavolino per darvi la possibilità di sedere mangiando con calma le buonissime pietanze scelte,soprattutto durante l’appena arrivata primavera e la vicina estate,magari mentre i vostri bambini giocano e si divertono all’interno della stessa villa!”.

”Senza contare la possibilità di poter digerire dopo aver mangiato con una tranquilla passeggiata per il corso…ed il chè non guasta!Come ho già detto,l’inaugurazione si terrà alle ore 19.30 naturalmente presso la pizzeria, in Viale dell’Arcangelo numero 8,per intenderci tra le due storiche gelaterie di Manfredonia, “Tommasino” e “Bianca Lancia”, e proprio accanto alla gelateria “Bramanthe!””.

