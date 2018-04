ph benedetto monaco

VENERDI’: giornata mite e stabile sulle nostre regioni di Sud-Est. Il sole si alternerà a innocue velature tra Puglia, Basilicata e Molise. Da segnalare nottetempo ed al primo mattino la formazione di qualche banco di nebbia sulle zone interne Murgiane, Salento. Temperature senza particolari variazioni, massime spesso prossime o superiori ai 20 gradi. Ventilazione debole variabile con mari poco mossi. PREVALENZA DI BEL TEMPO E CLIMA GRADEVOLE: Le regioni del basso versante Adriatico restano ai margini del peggioramento che interessa le regioni centro settentrionali. La circolazione depressionaria attiva ad Ovest della Penisola riesce, infatti, ad inviare solo nuvolosità alta e stratiforme che nei prossimi giorni porterà un po’ di variabilità ma pochi fenomeni. Qualche debole precipitazione potrebbe interessare Molise, Lucania e alta Puglia nella giornata di giovedì e a seguire domenica. Per i restanti giorni tempo asciutto e parzialmente soleggiato con temperature ancora piacevoli, previste massime ancora prossime ai 17/20°C. Meteo Gargano, prevale il clima gradevole nel fine settimanale ultima modifica: da

