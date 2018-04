Pesca, “Dai piani di gestione nazionale ulteriore stangata”

Di:

Foggia. ”È stato pubblicato la scorsa settimana in gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale 30/1/2018 “Adozione dei Piani di Gestione Nazionali” per la pesca delle specie demersali nei mari italiani. Questi piani prevedono una riduzione costante negli anni, del numero~massimo di giornate di pesca, il che significa dare una ulteriore stangata a~un settore in crisi da oltre un decennio e il tutto in mancanza di un~ammortizzatore sociale strutturato di sostegno per indennizzare i giorni in cui non sarà più possibile pescare.

Il sindacato non è contrario ad attivare tutte le misure necessarie per tutelare la risorsa marina ma, allo stesso tempo, non può concepire che i~costi di queste misure ricadano solo e totalmente sui lavoratori e sulle aziende.

Anche perché in tutti questi anni abbiamo già perso migliaia di posti di lavoro e visto chiudere altrettante imprese, a seguito dell’applicazione di~norme e regolamenti che, evidentemente, non hanno salvaguardato la~risorsa ittica né, tanto meno, il settore produttivo.

Da mesi chiediamo di essere preventivamente consultati nella definizione di misure che hanno una ricaduta diretta sul redditi dei lavoratori e sui~livelli occupazionali e, soprattutto, un confronto per individuare una~soluzione definitiva al problema della mancanza di adeguate tutele sociali nel settore.

Ribadiamo quindi l’esigenza e la necessità di riunire e attivare, al più~presto, la Commissione consultiva centrale per la pesca, quale primo passo in questa direzione”.