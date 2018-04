Riccardi “All’Asi Foggia il ripristino del depuratore sequestrato”

Di:

Foggia, 13 aprile 2018. ”Risvolti ed aggiornamenti positivi per la vicenda del sequestro dell’impianto di depurazione di ASI Foggia posto sotto sequestro esattamente una settimana fa dopo due miei dettagliati esposti alla Procura di Foggia, in rilevanza dell’enorme danno ambientale con scarichi inquinanti nel Cervaro. L’ ASI ha chiesto ed ottenuto di poter procedere direttamente al ripristino della funzionalità del depuratore superando le incurie e le inerzie della gestione precedente. Il sottoscritto, in qualità di Presidente del CdA di ASI Foggia, è stato nominato nuovo custode e in tale veste si adopererà per una migliore gestione del depuratore alla luce di un puntuale piano operativo che consenta di ripristinarne il corretto funzionamento del ciclo depurativo”.

Lo rende noto su facebook Angelo Riccardi, presidente del CdA del Consorzio Asi di Foggia.

”Avvieremo il cantiere immediatamente per concludere celermente i lavori di ripristino funzionale attraverso anche gli opportuni interventi migliorativi. Confermo il mio forte impegno per il ripristino della legalità amministrativa ed ambientale del territorio troppe volte funestato da condotte di dubbia legittimità”.

FOCUS

Depuratore Asi, “La General ha un pregresso di 1 milione di euro”

Foggia, sigilli a impianto depurazione ASI. 1 denuncia (FOTO)

“Potenziale inquinamento Cervaro”. Le denunce di Riccardi a Vaccaro