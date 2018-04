“RSSA Le Rondinelle”, ok autorizzazione a funzionamento

Di:

Manfredonia, 13 aprile 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato concesso, all’esito dell’istruttoria operata dagli uffici sulla documentazione prodotta e sopralluoghi eseguiti, ai sensi di legge, l’autorizzazione al funzionamento della residenza sociosanitaria assistenziale per anziani “RSSA Le Rondinelle”, in possesso dei requisiti comuni alle strutture in oggetto.

ENTE TITOLARE E GESTORE: “GIRASOLE SRL”

sede legale e amministrativa: VIA DEI FENICOTTERI, 10-12 – Loc. Sciali delle Rondinelle – 71043 MANFREDONIA (FG);

legale rappresentante: Michele PAGLIONE, Amministratore Unico, nato il 27/01/1982 a Manfredonia

tipologia: Residenza sociosanitaria assistenziale per Anziani (RSSA), art. 66 del Reg. 4/2007 e s.m.i.;

ubicazione della struttura: Via Dei Fenicotteri, 10-12 – Sciali delle Rondinelle – 71043 MANFREDONIA (FG) ;

capacità ricettiva: n. 20 utenti, così come previsto nella sezione ricettività di cui all’art. 66 del Regolamento Regionale 4/2007;

natura giuridica: Privata (Società a responsabilità limitata), ente gestore coincidente con ente titolare della struttura.

