(ANSA) – CERIGNOLA, 13 APR – Scene da Far west questa notte lungo la strada Statale 16, direzione San Ferdinando di Puglia. Gli agenti del Commissariato di Cerignola stanno indagando su un tentativo di rapina: due persone, che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf sono state affiancate da una Lancia Lybra con due o tre malviventi che, pistola alla mano, hanno intimato ai giovani di fermarsi. Malgrado lo choc del momento, l’autista della Golf ha accelerato riuscendo a seminare i delinquenti che, comunque, non hanno esitato ad esplodere due colpi di pistola, uno dei quali si è conficcato nel cofano anteriore dell’auto e l’altro nella parte posteriore senza ferire i due giovani i quali, giunti poi Cerignola hanno sporto denuncia presso il Commissariato.(ANSA). San Ferdinando. Tentata rapina e inseguimento su Ss 16 ultima modifica: da

