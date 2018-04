Spaccio droga, arrestato 19enne

Immagine in allegato al testo

Di:



San Severo. Gli agenti del Commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno arrestato Alex Fisniku, sanseverese classe 1999, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli Agenti hanno notato la presenza di Fisniku, il quale, con fare circospetto, entrava all’interno di un box di propria pertinenza. Il modo di agire del malvivente insospettiva gli Agenti che decidevano di appostarsi e attendere l’uscita dal box del giovane. Quest’ultimo, accortosi della presenza della Polizia si dava ad una precipitosa ma vana fuga. La pronta risposta degli Agenti permetteva infatti di bloccare il malvivente. A seguito di una certosina attività di perquisizione, all’interno del borsello di Fisniku è stato rivenuta una tavoletta di hashish di 50 gr circa e 8 dosi dal peso complessivo di 10 grammi circa, rinvenendo altresì 360 euro circa.

Dalla perquisizione del box veniva invece rivenuto un bilancino, lame per il taglio della sostanza stupefacente e svariato materiale utile per il confezionamento e lo spaccio. Tratto in arresto, il malvivente è agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Continua il serrato controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e il contrasto ai reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

