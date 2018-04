Stroppa: “E’ troppo importante dare continuità”

Di:

“E’ una partita da vincere per arrivare quanto prima alla quota salvezza, non mi interessa quello che potrebbe succedere ma ciò che deve accadere, è troppo importante domani raggiungere i 49 punti”. Non utilizza mezzi termini, Mister Stroppa, quando, alla vigilia del match in programma domani sera allo Zac, apre la consueta conferenza stampa pre-gara esprimendo quello che è il pensiero prioritario in casa Foggia.

L’Ascoli, poi, prossimo avversario, rappresenta la nuova sfida dei rossoneri da affrontare con la massima concentrazione: “Giochiamo contro una squadra che rispecchia il carattere dell’allenatore, che è stata in difficoltà ma che ha offerto sempre prestazioni importanti, ora sta vivendo un buon momento a livello di risultati, è un incontro da temere, senza pensare assolutamente che possa essere facile”.

Tutte le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, nel video della conferenza stampa.

fonte Foggia calcio