Tony Campanozzi: ecco “Il Viaggio”, San Severo c’è

TONY CAMPANOZZI, ATTORE ORIGINARIO DI SAN SEVERO

Roma. In uscita nelle sale dal 5 aprile, il 19 aprile anche al Cicolella di San Severo, il film “Il Viaggio” di Alfredo Arciero. Tra i protagonisti: Tony Campanozzi, originario del centro dell’Alto Tavoliere. Il filmLe vicende di cinque persone, un politico, un’attrice, un’assistente universitaria, un enologo ed un imprenditore, si intrecciano a bordo di un treno lungo la ferrovia Sulmona-Carpinone, la cosiddetta “transiberiana d’Italia”, tra Abruzzo e Molise. Influenzati dalla bellezza dei paesaggi e dagli incontri con persone sconosciute che si trovano sullo stesso treno, il viaggio diventa per loro un’occasione per riflettere sulla propria vita e sull’importanza dei valori dell’amore, dell’amicizia e della solidarietà. Produzione

Il film si basa sull’omonimo cortometraggio ideato da Maurizio Santilli e scritto e diretto da Alfredo Arciero nel 2012. Grazie ad una collaborazione tra la INCAS Film, fondata da Francesco Vitale, Roberto Faccenda e William Mussini, e la Molise Film Commission, tramite il bando “Ciak” della Regione Molise, è stato poi deciso di trasformare il corto in un lungometraggio e le riprese de Il viaggio sono iniziate nell’ottobre 2015, proseguendo fino al gennaio 2016 in varie location tra Abruzzo (Lanciano, Palena) e Molise (Campobasso, Ripalimosani, San Pietro Avellana). Distribuzione

Il 7 dicembre 2016 viene rilasciato il trailer. Presso il cinema Omni di Campobasso, il 6 aprile 2017, si è tenuta insieme all’intero cast la presentazione ufficiale e la prima del film. Per quanto riguarda Campanozzi, attualmente è nella sale il film “La terra buona“, “che mi ha visto coinvolto e di cui sono sottoscrittore”, dice Campanozzi. “Il film pur essendo indipendente, autodistribuito, è diventato un caso, grazie al passaparola”. ”Ho in uscita anche altri 3 film entro l’estate: su Rai Uno il film tv di Pupi Avati “Il Fulgore di Dony” e due film per il cinema, un film di Antonio Morabito “Rimetti a Noi I Nostri Debiti” con Claudio Santamaria e Marco Giallini, e un altro film “Prigioniero della mia Libertà” (di cui allego foto di scena) regia di Rosario Errico con Jordì Mollà e Giancarlo Giannini”. FOTOGALLERY





