Il rinnovo della Pubblica Amministrazione è in dirittura d’arrivo: grazie al disegno di legge Bongiorno, o Ddl Concretezza, difatti, le nuove assunzioni negli enti pubblici potranno arrivare a coprire il 100% dei dipendenti il cui rapporto è cessato per pensionamento Inoltre, sarà molto più semplice indire nuovi bandi di concorso, e molto più veloce assumere i vincitori e procedere allo scorrimento delle graduatorie.

Ma le novità del Ddl Bongiorno non si limitano a concorsi e nuove assunzioni nella PA: sarà difatti facilitata la mobilità verso l’esterno, con la concessione di un’aspettativa per i dipendenti pubblici che vogliono iniziare un’esperienza in altri enti della Pubblica Amministrazione, o in aziende del settore privato.

