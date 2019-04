Isole Tremiti “Mare come ai caraibi ma siamo in Italia”

Di:

Mare come ai caraibi ma siamo in Italia.

Le uniche isole italiane nell’Adriatico, paradiso dei subaquei e non solo Sono le Tremti, isole forse poco conosciute ma come diceva Lucio Dalla “almeno una volta nella vita dovrebbero visitarle tutti”. L’arcipelago pugliese offre al turista acque cristalline in superfice e fondali meravigliosi senza dover andare oltre oceano, infatti le Tremiti sono facilmente raggiungibili tutto l’anno dal porto di Termoli (Molise) e in elicottero da Foggia, nel periodo primavera/estate anche dai porti pugliesi di Vieste, Rodi Garganico e Peschici.

L’Arcipelago è riconosciuto da 30 anni come “Riserva Naturale marina Isole Tremiti”, al fine di proteggere e preservare l’immenso patrimonio floro-faunistico che si può ammirare visitandole. Queste Isole sono oltre che luogo “di mare” anche “d’amare” per l’atmosfera unica che si respira e per la loro natura incontaminata, sembra proprio che il tempo si sia fermato, anche lui, ad ammirare tramonti con vista sconfinata sul mare, perdendo lo sguardo all’orizzonte. L’Arcipelago tremitese è composto da cinque isole ma solo due di queste offrono ricettività: San Domino e San Nicola, mentre Caprara, Il Cretaccio e Pianosa si presentano prive di servizi e disabitate. Sono isole molto piccole e vicine tra loro, in circa 3km2 di superficie e 20 km di perimetro costiero, offrono un esempio di rara bellezza anche sotto il punto di vista storico-architettonico per via del loro passato come colonia penale, confino politico ma sopratutto per i vari

ordini monastici che si sono susseguiti fino al 1800 e hanno creato sull’isola di San NIcola una stupenda abbazia fortezza tutt’oggi visitabile. Italia o Caraibi ? pensando all’estate che arriva e sfogliando qualche brochure presa alla Bit di Milano non ho dubbi… vacanze italiane !

Roberto Attanasio

info: www.infotremiti.com