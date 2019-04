Manfredonia, giovane si toglie la vita

Di:

Manfredonia, 13 aprile 2019. Un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita stamani in zona piazza Marconi a Manfredonia.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause alla base dei fatti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e Polizia Scientifica.

