Torremaggiore, candidato sindaco del centrodestra è Leonardo De Vita

Di:

L’ascolto e la condivisione saranno alla base della sua campagna elettorale, quella che Leonardo De Vita, candidato Sindaco per la coalizione di centrodestra nel comune di Torremaggiore, sta mettendo in atto verso i suoi concittadini. Prendersi carico delle necessità della popolazione è la priorità che spinge De Vita a mettersi in gioco in un contesto che ha urgentemente bisogno di una svolta in meglio.

Sabato 13 aprile 2019, alle ore 19:30, in Corso Italia a Torremaggiore, Leonardo De Vita si presenterà ai propri concittadini. La coalizione che lo sosterrà sarà formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le liste civiche Popolo Idea Libertà, Direzione Italia, Moderati e Popolari.

L’incontro è aperto a tutti e sarà occasione per ascoltare le richieste che i torremaggioresi vorranno porgli.

«Non sarà un tradizionale comizio, bensì un vero e proprio salotto cittadino» come Leonardo De Vita ha preannunciato l’incontro sul suo profilo facebook.

«L’occasione sarà anche propizia per conviviare con del buon pane condito con olio di peranzana, accompagnato con del buon vino locale –fa sapere De Vita-». Un modo amichevole che trasforma un piatto comizio in uno più ricco di contenuti e familiarmente condiviso, dove ci si ascolta e ci si confronta sulle tematiche che dovranno essere affrontate per migliore Torremaggiore.

Ad aprire l’incontro sarà un video di presentazione di Leonardo De Vita, candidato Sindaco per la coalizione di centrodestra nel comune di Torremaggiore

«Ascoltare i Cittadini per poi dare voce alle istanze, alle esigenze e alle loro perplessità, è il mio obiettivo primario –fa sapere Leonardo De Vita-. Tutti punti che diventeranno spunti del programma e, perciò, obiettivi condivisi che l’Amministrazione comunale, con competenza e responsabilità, si farà carico di eseguire. Incontrarci, conoscerci e ascoltarci con conviviale armonia, a suggello di un’alleanza concittadina –conclude De Vita-. Noi della coalizione di centrodestra crediamo sia motivo anche di festa, oltre che trasparente scambio di idee, e non come tanti fanno credere come un pesante fardello».

Durante l’incontro, come promesso da Leonardo De Vita dopo aver accolto l’invito a confrontarsi pubblicamente, interverranno alcuni cittadini ponendo in essere diversi temi sulla vita quotidiana di Torremaggiore.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini.