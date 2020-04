, 13 aprile 2020. E’ il Tenenteil nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia. Il Tenente, 34enne, in servizio dallo scorso 27 marzo 2020, è il nuovo Comandante della sezione operativa della Compagnia di Manfredonia e comandante in sede vacante del Norm. Originario di Benevento, ha lavorato in Calabria e presso i Carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma) di Roma.