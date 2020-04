Scopriamo insieme chi è il co-autore del già noto vaccino-cerotto per il COVID19. A cura di Simone Versienti (closeup)

Si chiama Andrea Gambotto, ha cinquantatré anni, è originario di Bari e – come dichiarato anche a Bari Repubblica – è un tifoso sfegatato della squadra biancorossa. Dopo essersi laureato in Medicina all’Università degli Studi “Aldo Moro” nel 1994, si è trasferito negli States, dove vive da oltre venticinque anni, occupandosi di ricerca presso la School of Medicine dell’Università di Pittsburgh. Il suo nome – sconosciuto fino a poco tempo fa – è salito agli onori della cronaca negli ultimi giorni per una vicenda che lo vede coinvolto in prima persona e che riguarda la pandemia da coronavirus in corso.