Coronavirus, deceduto il medico Fabio Rubino, primario cure palliative

Fabio Rubino, che spesso ricordava Manfredonia sui social, lo scorso 4 marzo aveva ricordato un collega scomparso prematuramente: “Come il capitano di una nave, Stefano ha subito fatto evacuare tutti. Con nervi saldi, ha gestito l’emergenza nel luogo dove era lui quello in comando. E poi però, a differenza di un qualunque capitano, dalla nave lui non è sceso per ultimo. Ma ci è rimasto. E dal 20 febbraio non si è allontanano neanche per un minuto. Moglie e figlie a casa le sente e le vede solo in video chat. Perché sa che lì c’è bisogno di lui e non può andare via. Nell’emergenza c’è allora anche questo. C’è anche gente come Stefano. C’è chi fa il suo dovere fino in fondo sacrificando tutto. E che con il proprio esempio ci fa capire che l’Italia ce la può fare. Grazie Stefano. Grazie per l’uomo che sei. Uno di quegli uomini con la “u” maiuscola“.