Coronavirus, gli anziani i più soli. A Manfredonia soccorso uomo “Da giorni avevo dolori”

, 13 aprile 2020. Tra i vari disagi, relativi all’emergenza sanitaria in atto, anche quelli che interessano gli anziani residenti nel territorio. Uomini, donne, che vivono da soli in casa, e dei quali non è più possibile occuparsi con frequenza. Astamani è stata soccorsa una persona in vicolo Gradisca. L’uomo era chiuso in casa da giorni. I vicini, preoccupati per non averlo più visto, hanno allertato i soccorsi. È stata rotta una porta per entrare nell’abitazione; l’uomo, cosciente, ha riferito che da giorni aveva dolori alla pancia. I sanitari del 118, dopo una visita, hanno deciso di lasciare l’uomo in casa. Sul posto gli agenti della Polizia locale, il 118 e gli operatori dei Vigili del fuoco.