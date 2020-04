Covid19. Dattoli “Non ho segnali allarmanti per la città di Manfredonia, né per il Foggiano”

, 13 aprile 2020. “A oggi, non esiste una preoccupazione ospedaliera in Provincia di Foggia. Non ho segnali allarmanti per la città di. Di certo, a livello provinciale, siamo in una fase di arretramento dei, è oggettivo, e non ci attendiamo una nuova ondata di casi come avvenuto a marzo”. E’ quanto dice in esclusiva a StatoQuotidiano il Dottor, direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, e Responsabile del Coordinamento ospedaliero della Provincia di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria correlata al nuovo coronavirus Covid-19.

Riuniti, parte seconda fase dell’offerta ospedaliera nell’ambito del Covid19. Una “doppia risposta“, una seconda fase dell’offerta ospedaliera arriva dagli OO.RR. di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, e dunque delle misure di contrasto al nuovo coronavirus Covid-19. “Per i pazienti in ingresso – ha detto in un video il Direttore generale degli OO.RR. Dattoli – è stato completato il padiglione del Pronto soccorso in Rianimazione: istituita una medicina d’urgenza in area grigia, dove si fermeranno i pazienti in attesa del risultato dei tamponi, o – con esito negativo del test – qualora emergessero delle discordanze tra l’esito e il quadro clinico generale”. Una novità importante anche per per la fase dell’uscita dalla struttura ospedaliera: “Sono 17 i pazienti verso la guarigione, risultati positivi al Covid-19: la situazione è gestita nei reparti di pneumologia e di malattie infettive“. “Quanto comunicato – conclude il direttore generale Dattoli – rappresenta la risposta, la seconda fase dell’offerta ospedaliera degli OO.RR. di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto”.

Emiliano. Nel pomeriggio, come reso noto dal Presidente Emiliano, si è svolta una lunga riunione con i direttori generali delle Asl pugliesi e dei 2 Policlinici, per pianificare il lavoro dei prossimi giorni. “In tutta la Puglia è in corso il potenziamento del Piano ospedaliero coronavirus: più posti letto in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, attivazione delle strutture Covid post acuzie”.

“Abbiamo retto bene l’urto dei ricoveri”. “Il dato positivo di questa giornata – dice a StatoQuotidiano il dr. Dattoli – è che sono stati comunicati zero casi per la Provincia di Foggia (si ricorda che, dall’inizio dell’emergenza in Puglia, su una popolazione residente di oltre 4 milioni di cittadini sono stati effettuati 31.922 test,ndr). Oggi, 13 aprile 2020, risultiamo come unica Provincia in Puglia con nessun caso di positività al Covid19. Certo, questo non vuole dire che non ci siano dei rischi. Siamo in una fase di arretramento dei contagi. Il Policlinico Riuniti ha retto bene l’urto dei ricoveri, lo stesso dicasi per Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove sono calate le terapie intensive, a livello ospedaliero non ci sono problematiche. Gran parte dei contagi hanno fatto riferimento a 3/4 focolai in primis nel Gargano, poi alle degenze, alle residenze socio sanitarie assistenziali. Quello che posso confermare è che gli ospedali hanno un potenziale di risposta altissimo, e, come anticipato, ai Riuniti è stata istituita anche un’area grigia per la verifica sui pazienti, tra sintomatici, asintomatici”.

“Abbiamo istituito, configurato, un mondo parallelo medico chirurgico”. “Covid o meno – aggiunge il dr. Dattoli – abbiamo istituito, configurato, un mondo parallelo medico chirurgico che consentirà di analizzare con precisione la situazione di ogni paziente, fino all’assoluta certezza che non ci sia la positività al virus”.

BOLLETTINO 13.04.2020 (COVID19 PUGLIA)

