Covid19, in aprile test sull’uomo per il vaccino italo-inglese

Un’ulteriore accelerazione alle fasi di sviluppo e produzione del vaccino potrebbe essere possibile grazie a possibili finanziamenti, come dichiarato dallo stesso Di Lorenzo: “(È) ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino“. Il vaccino sarà testato in Inghilterra direttamente sull’uomo, nello specifico su 550 volontari sani. Le motivazioni, spiega l’ad di Irbm, sono da ricercare negli incoraggianti dati ottenuti dopo i test di laboratorio: “Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci“.