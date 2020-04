Covid19, oggi zero casi per il Foggiano. Nuovo audio whatsapp su Manfredonia

: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito, informa che oggi lunedì 13 aprile, in Puglia,, così suddivisi: 41 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 21 nella Provincia di Brindisi; 0 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 4 nella Provincia di Taranto; 1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione. (2 casi non attribuiti ieri sono stati attribuiti alla provincia di provenienza oggi).

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Lecce e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 31.922 test. Sono 286 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065 così divisi: 962 nella Provincia di Bari; 301 nella Provincia di Bat; 379 nella Provincia di Brindisi; 737 nella Provincia di Foggia; 424 nella Provincia di Lecce; 225 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Come dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un nuovo audio su whatsapp presenta una situazione “allarmante” per Manfredonia. L’audio è configurabile come un “fake” non essendoci al momento alcun riscontro, ed essendo l’area di Manfredonia ancora nella fascia “21-50” casi confermati di positività al Covid19. All’11 aprile 2020, erano almeno 39 i casi positivi, dall’inizio dell’emergenza, con 4 decessi.