Covid19. San Giovanni Rotondo e Foggia superano i 100 casi di positività

, 13 aprile 2020.superano i 100 cittadini risultati positivi al nuovo coronavirus Covid19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, partita nella prima decade dello scorso marzo. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it

Per gli oltre 100 casi di positività riguardanti San Giovanni Rotondo, 30 cittadini risultano guariti. Per Foggia il numero dei cittadini guariti è leggermente inferiore.

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLE “FASCE” DI EMILIANO). AGGIORNAMENTO ORE 16.30, 13.04.2020.

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore – Cerignola: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia – San Marco in Lamis – Bovino – San Nicandro Garganico – Lucera : 21 – 50 casi;

Troia – Monte Sant’Angelo: fascia 11 – 20 casi;

Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Apricena – Stornarella – Orta Nova: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

Bollettino Covid19, 13 aprile 2020: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 13 aprile, in Puglia, sono stati registrati 949 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 76 casi, così suddivisi: 41 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 21 nella Provincia di Brindisi; 0 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 4 nella Provincia di Taranto; 1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione. (2 casi non attribuiti ieri sono stati attribuiti alla provincia di provenienza oggi).

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Lecce e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 31.922 test. Sono 286 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065 così divisi: 962 nella Provincia di Bari; 301 nella Provincia di Bat; 379 nella Provincia di Brindisi; 737 nella Provincia di Foggia; 424 nella Provincia di Lecce; 225 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.