Il poeta Giacomo Salvemini di Manfredonia (FOTO)

Manfredonia, 13 aprile 2020.. Poiché il poeta sipontino non ha mai smesso di scrivere e pubblicare liriche, voglio ancora una volta ricordare ai nostri lettori la sua attività di bravo poeta e attore, quest’ultima sua passione, tra l’altro, già praticata con impegno e qualità in loco negli anni ’60, presso il teatro S.Michele di Manfredonia.Giacomo Salvemini per gli amici “Giacumine” è nato a Manfredonia nel 1946. Conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale di Manfredonia , per alcuni anni ha avuto esperienze lavorative in qualità di aspirante direttore di macchine sulle grandi navi petroliere. Successivamente, per quasi un trentennio è stato tecnico capo reparto presso la Montubi e Rivestubi nell’area Italsider di Taranto. Da molti anni si è trasferito con la sua famiglia da Manfredonia a Crispiano (TA), dove è molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di attore e poeta. In quella cittadina, Salvemini ha continuato a coltivare la sua passione per il teatro e in particolare per la poesia.

Al suo attivo sei libri di poesie, oltre alle numerose performance poetiche installazione di libri d’artista curati direttamente dall’autore. E’ altresì, un performer e ha lavorato in teatro con Paola Gassman (figlia del celebre attore Vittorio Gasman), con Vanessa Gravina e Marco Marelli, e poi nel cinema dove ha partecipato a parecchi cortometraggi. Vincitore di numerosi premi letterari ed è stato inserito in antologie di altro prestigio poetico. Il suo ultimo libro di poesie è intitolato: “Dalla tana del tufo”. Salvemini fine dicitore delle sue liriche spesso si cimenta a recitarle in pubblico in manifestazioni culturali. Insieme al presente articolo ho voluto pubblicare una sua lirica dal titolo: “l’astrazione è nella cunetta”, apparsa sul quotidiano “la Repubblica”, con una nota di un famoso critico letterario.

Questi, così scrive del poeta Salvemini:“…La poesia come sperimentazione continua di nuovi stilemi lessicali e sintattici. Un autore coerente nella sua pluridecennale ricerca di una parola poetica caratterizzata da un’effusiva ricchezza ritmica e timbrica…”. Va ricordato, che la poesia di Salvemini è stata pubblicata il 7 aprile 2020 sul quotidiano “la Repubblica”. L’autore della nota critica è Vittorino Curci noto poeta, musicista, compositore, pittore, performer, critico letterario conosciuto in tutto il mondo. In pensione da anni, l’amico Giacomo Salvemini, sipontino doc, vive a Crispiano con la sua famiglia dove tuttora continua la sua attività culturale.

A cura di Franco Rinaldi, 13 aprile 2020