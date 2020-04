Joseph Tusiani festeggiato a scuola tanti anni fa, a Rignano

Ecco l’articolo a firma di chi scrive, riportante la visita dial paese vicino, maturata a quanto da lui stesso riferito e suggellata con una apposita lirica, non a caso intitolata “ Se i paesani non mi vogliono, lascio San Marco e me ne vado a Rignano (traduzione in Italiano): “Festeggiato anche a Rignano Garganico lo scrittore italo-americano, originario della vicina San Marco in Lamis. L’occasione è stata data dai ragazzi delle elementari e medie del luogo, interessati al progetto lettura, in contrapposizione allo strapotere assunto dall’attuale società dell’immagine e della TV. Siffatto incontro con un autore poliglotta di ben 55 opere e traduzioni (Italiano, Latino, Inglese e Dialetto garganico) di larga fama mondiale è stato accolto con vivo entusiasmo dal numeroso pubblico presente nell’Auditorium della locale Scuola Elementare “P.A.Fania“. Il momento-clou si è avuto allorché il Tusiani ha declamato una poesia in dialetto dedicata a Rignano e contenuta in una sua raccolta intitolata Bronx America, pubblicata nel 1991, un paese dove avrebbe preferito vivere, in caso di rifiuto da parte dei suoi concittadini. Il suo intervento, non previsto dal programma originario, è stato ripetutamente salutato con scroscianti applausi da parte dei ragazzi, dei docenti e dei genitori. Insomma, c’è stata un’accoglienza così spontanea, partecipata e sentita, mai espressa a chicchessia, tanto da far dichiarare ad un certo punto all’illustre ospite, tra lacrime di gioia, che un avvenimento simile non lo dimenticherà mai. Si è, quindi, vivamente compiaciuto per il lavoro svolto e per l’apporto dato dai docenti. Anzi, ha detto di provare una sottile invidia nei confronti dell’impegno e dell’opera educativa portata avanti dai “maestri”. E questo perché è permesso a loro di essere sempre a contatto con una realtà viva, semplice ed innocente, com’ è quella dell’infanzia. Al contrario detesta, per modo di dire, la sua esperienza vissuta tra le aule fredde delle università e a stretto gomito con studenti adulti. Ed è tutto. Antonio Del Vecchio”. ( da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 13 giugno 1997). In calce: l’elogio poetico di Alexis: Caro Joseph / Ci hai lasciati, / ma mai sei stato così vivo. / Sapevamo che stavi / lì, lontano da noi. Sapevamo che in cuor tuo / eri in mezzo a noi. / La “ Lettera ma’ mbustata”/ ce l’ha rivelato. / Era un vanto parlare di te, /leggere le tue poesie. /Eravamo orgogliosi di te / riverito nel mondo. / Per noi era semplice, /normale parlare con te. /Mai ti sei posto /con la tua grandezza. /Siamo stati fortunati /a vivere nel tuo tempo. / Siamo stati privilegiati / a sentire la tua voce. / Le tue opere daranno / emozioni per generazioni. / Si parlerà di te, del tuo / piccolo paese garganico. /Declameranno le poesie/ nel nostro dialetto. /Noi a quelli che verranno /dopo diremo sempre : /era uno di noi. / Infinitamente grazie Joseph.