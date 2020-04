Manfredonia, 44 i positivi al Covid19: 0,078% residenti. Un nuovo caso sospetto

, 13 aprile 2020. Sono 44, con dato aggiornato a questa sera, i cittadini correlabili al comune di Manfredoniaal nuovo coronavirus Covid-19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, partita nella prima decade dello scorso marzo. Lo si apprende da raccolta dati in esclusiva di StatoQuotidiano.it. Fermo restando l’obbligo di rispettare le misure governative, e territoriali, a livello statistico il dato indicato (44 positivi) è pari allo 0,078% della popolazione residente a Manfredonia (pari a 56.414 cittadini, dato Istat al 30.06.2019).

“10 i cittadini guariti, 3 in ospedale, 7 dopo isolamento domiciliare”. Dei 44 casi in totale di positività, 4 fanno riferimento a cittadini deceduti (di: 87 anni, di circa 70 e 90 anni, l’ultimo di 58 anni, residente fuori Manfredonia); 10 invece i pazienti guariti, 3 nelle strutture ospedaliere nelle quali sono stati ricoverati, 7 a casa (dopo essere stati monitorati, con il conforto del personale sanitario). Dei 44 interessati alla positività, risultano 12 ricoveri e 19 cittadini in isolamento domiciliare. Al momento c’è un caso sospetto, in fase di analisi.

I cittadini di Manfredonia positivi ad oggi: dato non ufficiale e non comunicabile. Secondo l’ultima comunicazione ufficiale della Prefettura di Foggia (pubblicata dal Comune di Manfredonia l’11 aprile 2020,ndr), sono “17 i cittadini positivi sul territorio comunale tra persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero“. Tuttavia, il dato in questione non ha una data precisa e non includerebbe tutti i casi.

Fino a questa sera, Manfredonia resta dunque nella fascia “21 – 50” casi confermati di positività al Covid19, come emerso del resto nel bollettino epidemiologico regionale, aggiornato alle 16.30 di questo pomeriggio.

struttura pre triage manfredonia (ph statoquotidiano.it)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it