Manfredonia. Abbandono rifiuti. Gli “incivili” all’opera anche durante l’emergenza

I rifiuti abbandonati sulla strada Comunale 13 in agro di Manfredonia, ai confini del Parco Nazionale del Gargano, in piena emergenza sanitaria Nazionale sembra che neanche i “zozzoni” abbiano deciso di restare a casa. Cinque bustoni neri di rifiuti, infatti, sono stati abbandonati tra la giornata di Pasqua e Pasquetta nella strada Comunale 13, a scoprire l’abbandono, sono state le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che dopo un accurato controllo ha portato a ottimi risultati. Dopo aver cristallizzato il tutto e raccolto dati importanti si è informato il Comando di Polizia locale per la denuncia.

«È vergognoso – denuncia il responsabile delle Guardie Ambientali – che in un momento difficile come questo, ci siano persone che senza problema alcuno abbandonano rifiuti in aree incontaminate. Così facendo fate un doppio illecito: abbandono di rifiuti e uscita di casa non giustificata. Quindi doppia sanzione!! «Si ricorda che non è questo il momento di svuotare le cantine o garage. Ci vuole collaborazione da parte di tutti!». «Ora più che mai – conclude Manzella – abbiate rispetto per chi sta svolgendo servizi essenziali per tutta la comunità. Non creiamo problemi nelle emergenze».