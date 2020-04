Manfredonia, “Fidanzati che s’incontrano, ragazzi che tornano la notte: ma rispettiamo le misure?”

DPCM?“. Lo ha chiesto questo pomeriggio un cittadino a StatoQuotidiano.it.

La lettera. “Buon pomeriggio redazione di Stato Quotidiano. Come vi scrivo io sicuramente vi avranno scritto molti altri. Leggo i vostri articoli inerenti il controllo del territorio da parte delle autorità dove si afferma che a Manfredonia la cittadinanza è lige alle norma di distanziamento sociale, non voglio mettere in dubbi il lavoro delle forze dell’ordine e i dati da voi riportati, ma mi sorge una riflessione da quello che osservo.

Esco di casa per la spesa 2 volte a settimana e ogni volta incrocio gente che rientra da Siponto dalla camminata e/o dalla corsa, cosa che va fatta vicino la propria abitazione; sento gente rientrare all’una di notte e vi assicuro che non fa un lavoro che si svolge di notte anzi non lavora affatto; sento rumore di trapani, martelli elettrici e affacciandomi da casa si capisce che provengono da abitazioni in ristrutturazione quindi cantieri che dovrebbero essere bloccati; vedo gruppi di ragazzi riunirsi senza mascherine, distanziamento sociale e farlo frequentemente; fidanzati che, pur non abitando insieme, si vedono e vanno ognuno a casa dell’altro; figli che vanno a pranzo dai genitori; stamattina, giorno di pasquetta un’allegra famiglia si è messa in macchina, tra l’altro in 6 più cane, per dirigersi non si sa dove. La lista potrebbe continuare quindi proprio in virtù di tutto questo penso, tutta questa gente ha il mantello dell’invisibilità di Harry Potter o i controlli non sono proprio così capillari come si vuole far credere? I dati non sono completi?

Perché il “senso civico” deve essere sempre subordinato alla paura di una punizione? Perché ci si deve credere sempre più furbi comportandosi da stupidi per poi frignare se ti beccano e dare la colpa alle forze dell’ordine? Sicuramente questo comportamento incivile, vedasi le immagini della pasquetta organizzata sul terrazzo a Palermo, non è solo di Manfredonia ma qui vivo e del mio paese mi preoccupo. Cordiali saluti e buon lavoro”.

(Manfredonia, 13 aprile 2020)