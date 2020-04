Meteo. Puglia: Pasquetta mite e all’insegna di sterili velature

Puglia: Pasquetta mite e all’insegna di sterili velature. Si rinforzano i venti meridionali

LUNEDÌ – PASQUETTA: sebbene ancora saldo sulle regioni del Sud Italia, l’anticiclone mostra i primi segnali di cedimento sui settori centro-occidentali del Mediterraneo sotto la spinta di correnti più umide dai quadranti sudoccidentali legate all’instaurazione di una circolazione depressionaria sulla Penisola iberica. Ne consegue ancora una giornata stabile su Molise, Basilicata e Puglia, ma con cieli a tratti velati dal transito di sterile nuvolosità alta e stratiforme, più estesa e compatta dal pomeriggio. Temperature ancora molto miti e superiori alle medie stagionali, in ulteriore rialzo lungo la costa adriatica, in moderata flessione su basso Salento, entroterra molisano e Lucania ionica. Venti in sensibile rinforzo dai quadranti meridionali, tesi di Ostro sullo Ionio e di Scirocco lungo l’Adriatico. Mari da poco mossi a mossi. Martedì 14 Aprile

Veloce perturbazione e calo termico

MARTEDI’: una veloce perturbazione attraversa le nostre regioni determinando un veloce peggioramento con qualche pioggia o rovescio in spostamento dal Molise verso la Puglia e la Basilicata. Tendenza dalla sera ad attenuazione delle precipitazioni a partire da nord. Temperature in calo, venti in rinforzo e rotazione da NNO con mari da poco mossi a mossi. Mercoledì 15 Aprile

Pressione in aumento, torna il sole