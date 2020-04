Il 13 aprile 2019, in Cagnano Varano, durante un servizio perlustrativo, con un altro Carabiniere, nel transitare nell’abitato di Cagnano Varano, il Mar.Magg. Vincenzo Carlo Di Gennaro è stato attinto mortalmente da colpi d’arma da fuoco, esplosi da pluripregiudicato del luogo. Il 18 novembre 2019, l’uomo è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

IL SINDACO DI SAN SEVERO, MIGLIO. 13.4.2019-13.4.2020- “Oggi avremmo voluto raccoglierci in preghiera dinanzi al monumento che ricorda il tuo sacrificio, avvenuto solo un anno fa. Ma il particolare momento storico, le norme vigenti ci impediscono di farlo. Non appena tutto questo sarà finito, Ti renderemo gli onori che meriti, saremo tutti lì raccolti a pregare per te: il tuo amico Sindaco, l’amministrazione Comunale, i tuoi superiori, i tuoi colleghi, i tuoi amici e i tuoi concittadini. Scusaci se oggi, ad un anno dalla tua dipartita, non terremo questo momento commemorativo ma ognuno di noi ti ricorderà nella propria casa con una preghiera e con tanto affetto. Tu sei stato un tutore della Legge, sicuramente capirai. Ti arrivi sin su nel cielo l’abbraccio della tua città, di San Severo che mai si dimenticherà di Vincenzo….. uomo buono e sfortunato“.