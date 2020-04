Riuniti Foggia, post acuzie: 17 verso la guarigione e zona grigia per i pazienti

Foggia,13 aprile 2020. Una “doppia risposta“, una seconda fase dell’offerta ospedaliera dagli OO.RR. di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, e dunque delle misure di contrasto al nuovo coronavirus Covid-19. “Per i pazienti in ingresso – dice in un video il Direttore generale degli OO.RR. di Foggia, Vitangelo Dattoli – è stato completato il padiglione del Pronto soccorso in Rianimazione: istituita una medicina d’urgenza in area grigia, dove si fermeranno i pazienti in attesa del risultato dei tamponi, o – con esito negativo del test – qualora emergessero delle discordanze tra l’esito e il quadro clinico generale”. Una novità importante anche per per la fase dell’uscita dalla struttura ospedaliera: “Sono 17 i pazienti verso la guarigione, risultati positivi al Covid-19: la situazione è gestita nei reparti di pneumologia e di malattie infettive“. “Quanto comunicato – conclude il direttore generale Dattoli – rappresenta la risposta, la seconda fase dell’offerta ospedaliera degli OO.RR. di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto”.

Emiliano. Nel pomeriggio, come reso noto dal Presidente Emiliano, si è svolta una lunga riunione con i direttori generali delle Asl pugliesi e dei 2 Policlinici, per pianificare il lavoro dei prossimi giorni. “In tutta la Puglia è in corso il potenziamento del Piano ospedaliero coronavirus: più posti letto in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, attivazione delle strutture Covid post acuzie”.

ALLEGATI IMMAGINI