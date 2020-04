“Una settimana da Chef”: ecco i “Ravioli a pesce e strisce” di Sante

Descrizione: Ravioli bicolore, sfoglia classica e cacao. Ripieno di pesce spada e totani. Sugo fresco di spada e teste di totano.

“Un pugliese DOC, anche in momenti come questi, sa sempre esaltare in tavola il mare, i profumi e i sapori della sua terra. Nasce così l’idea di innovare la tradizione valorizzando e mixando colori, gusti e sensazioni meditare nei in un piatto“, dice Sante a StatoQuotidiano.it.