Bordo “Immagini anziani in fila per vaccino disdicevoli. Governo intervenga”

Manfredonia, 13/04/2021 – “Queste immagini di anziani in fila per ore senza neanche la certezza del #vaccino sono disdicevoli. Le regioni non possono colmare i ritardi accumulati creando ancora più confusione”.

“La #campagnavaccinale deve proseguire in ordine e con le prenotazioni. Il governo intervenga”.

Così Michele Bordo, deputato PD e componente delle Commissioni Giustizia e vigilanza Rai su Twitter che aggiunge: “Non sono d’accordo sulle isole Covid free. Perché allora non prevedere la vaccinazione di massa anche in tutte le altre realtà a forte trazione turistica? Non possono esserci luoghi di serie A e luoghi di serie B. Meglio andare avanti con la campagna vaccinale per fasce di età”.