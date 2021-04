Covid, Lopalco “In Puglia evitata ondata disastrosa grazie a noi”

Bari, 13/04/2021 – (ansa) In Puglia “grazie a un intervento tempestivo del Governo regionale, siamo riusciti a chiudere alcune attività in tempo per evitare un’ondata pandemica che sarebbe stata disastrosa, disastrosa. I segnali che noi abbiamo in questo momento in Puglia sono segnali relativi al fatto che siamo effettivamente riusciti a bloccare e a fermare l’ondata pandemica.

Ci sono dei buoni segnali di ripresa, dei segnali di abbassamento dei casi, di un allentamento sul settore ospedaliero, che già comincia a farsi sentire”: lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, rispondendo ad una mozione della Lega per riaprire alcune attività commerciali grazie anche all’uso dei tamponi rapidi. (ansa)