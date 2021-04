Covid, Lopalco ottimista “Puglia verso l’arancione, dati in miglioramento”

Bari, 13/04/2021 – (repubblica) Il numero di contagi giornalieri è ancora molto alto e la situazione negli ospedali è estremamente critica, con 2.248 ricoverati totali per Covid: 1.983 nei reparti medici e 265 nelle terapie intensive. Su quest’ultimo fronte i nuovi ingressi nell’ultima giornata sono stati 22, il dato più alto a livello nazionale.

Ma nonostante questo contesto preoccupante tra pochi giorni la Puglia potrebbe dire addio alla zona rossa. È quanto conferma l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco: “Aspettiamo di vedere l’incidenza – dice l’epidemiologo in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno – ma l’andamento è quello. L’Rt è quasi a 1”. Dunque a partire dalla prossima settimana potrebbero scattare le regole più leggere previste dalla zona arancione: riapertura di negozi e parrucchieri, barbieri e centri estetici, asporto per ristoranti e bar, possibilità di spostarsi liberamente nel proprio Comune anche per fare visite a parenti e amici.(repubblica)