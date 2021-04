Giunta tecnica? Che sia, ma Landella vuole riconfermare alcuni dei suoi

Si staranno pure svolgendo trattative per rinnovare la giunta con tecnici di alto profilo, i consiglieri si saranno pure convinti che “la politica deve fare un passo indietro” – come dice il capogruppo di Fdi in consiglio Gino Fusco a Stato Quotidiano e che “cambiare non vuol dire considerare inadeguato chi c’era prima”- ma arriva il commissario Bignami a comunicare nettamente oltre ogni fraintendimento: “Fdi fuori dalla giunta”.

Nessuna segnalazione di nominativi dal suo partito, che dovrebbero arrivare sul tavolo del sindaco mercoledì (il giorno prima del consiglio comunale) e che sarebbero già arrivati: “Io penso che avremo una giunta di alto profilo”, dice Fusco nel momento in cui i consiglieri di Fdi devono muoversi nel solco stabilito dal partito provinciale.

Landella, tuttavia, avrebbe comunicato ai partiti di indicargli le personalità che si intende promuovere a nuovi assessori, e il loro curriculum. Sulla scelta si riserva di decidere. Non è ben chiaro come mai, se sono tecnici, si debbano chiedere lumi ai partiti. Qualche nominativo proviene dalla società civile, probabilmente, perché l’impalcatura della giunta avrebbe almeno 4 caselle confermate nei quasi “inamovibili” assessori Cangelli, Lioia, Ruscillo e Giuliani.

Verso la sostituzione andrebbe il delegato al bilancio Rosario Narciso, in quota a Fdi, e anche Matteo De Martino, se non per altro perché queste sono le disposizioni di Bignami. Per il resto l’ identificazione dei nuovi nomi in giunta è abbastanza nebulosa, le due deleghe mancanti erano della Lega che non ha mai fatto mistero di non volere azzeramenti vari.

Le polemiche politiche si indirizzano, intanto, sulla questione Apcoa e gli ausiliari del traffico, Landella risponde a Cavaliere e il neo consigliere De Sabato, dalla sua pagina facebook, gli dà manforte ricordando le proposte dell’opposizione in commissione. Aggiunge un’altra polemica, De Sabato, quella della mancata audizione in seconda commissione con l’assessora alla cultura Anna Paola Giuliani per discutere della crisi del settore, audizione “rimandata”.

E’ Ataf, che attende un nuovo presidente dopo le dimissioni di Giandonato La Salandra, comunque, a tenere banco in questi giorni. Per il resto si procede a vista in balia degli eventi mentre l’assessore Cangelli prospetta la svolta sullo sport a Foggia, fra nuovi campi e nuove periferie, piste ciclabili da esibire anche al Giro d’Italia, e Landella celebra la fontana del Sele illuminata per l’occasione e foto commemorative in piazza Giordano a suggello del progetto comunale “Foggia in bici”.

Se venisse il dubbio, come viene, anche agli amministratori, che il Comune potrebbe essere sciolto dopo gli accertamenti della commissione, i temi a cui dedicarsi non mancano, come abbiamo già scritto e oltre la schermaglia sui lavoratori che va sempre bene, ovviamente. Il consiglio comunale di giovedì ripropone18 punti, di cui molti di seconda convocazione, cosa che potrebbe favorire la ricerca dei numeri in caso di decisioni contingenti dei partiti di maggioranza e legate all’esito del tavolo politico sulla giunta stessa, per Fdi e Fi. Si prosegue in un clima circospetto, fra melina e autoesclusioni, almeno formali.

Paola Lucino, 13 aprile 2021