Le Regioni spingono per riapertura ristoranti anche di sera

Bari, 13/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) Sì alla riapertura serale dei ristoranti. È questa la novità principale contenuta nella bozza delle linee guida che le Regioni presenteranno al Governo nell’incontro che è in programma giovedì 15 aprile. I governatori sono sicuri di poter riaprire in sicurezza non solo a pranzo, ma anche a cena, seguendo ovviamente tutte le norme previste dal protocollo sanitario.

La riapertura dei ristoranti dovrà comunque essere compatibile con il miglioramento della curva epidemiologica, più in là è prevista anche la ripartenza di palestre, teatri, cinema e musei.(ilquotidianoitaliano)