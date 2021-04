Pantera nera avvistata in Puglia: “Segnalazione dettagliata e credibile”

Bari, 13/04/2021 – (rainews) La pantera sarebbe stata vista nella campagna di Lequile (Lecce). Un automobilista ha allertato la polizia: agli agenti intervenuti ha raccontato di aver notato un grosso felino di colore nero con la coda lunga attraversare la carreggiata e oltrepassare il guard rail per raggiungere la campagna. La segnalazione, dettagliata e credibile, è stata inoltrata anche ai carabinieri forestali.

Le segnalazioni sono iniziate a febbraio dello scorso anno. In tanti riferirono di aver visto una pantera in provincia di Foggia, poi più nulla fino a dicembre quando il grosso felino è stato visto prima in valle d’Itria e poi in provincia di Bari e nel Brindisino.

Ogni segnalazione viene vagliata dai carabinieri forestali e dai medici veterinari della Asl e sul posto puntualmente arrivano i ‘cani molecolari’ delle sezioni delle guardie zoofile. Pastori tedeschi addestrati nella ricerca di dna di animali. ”A differenza dei cani della Protezione civile che sono impiegati per la ricerca delle persone – spiega – i nostri cani molecolari sono addestrati per la ricerca di altri animali. Sollecitiamo nel cane l’istinto predatorio con la ricerca di odori o altre sostanze biologiche come urina, feci, saliva impregnate nel terriccio su cui l’animale ricercato è passato”, spiega una guardia zoofila.

A giudicare dagli avvistamenti e dalle segnalazioni, in Puglia non è certo se la pantera sia una o ce ne siano addirittura due. ”Ma una presenza di entrambe nello stesso posto è da escludere – dicono le guardie – parliamo di un animale di circa 50-60 kg. (rainews)