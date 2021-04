“Per gli LSU di Manfredonia indispensabili percorsi specifici di confronto col Ministero”

Manfredonia, 13 aprile 2021. “Attivare dei percorsi specifici on line che vedano il coinvolgimento delle articolazioni ministeriali per trovare una soluzione per i 119 LSU di Manfredonia”.

È questa la proposta che è scaturita dal confronto tra il Prefetto, la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, la Regione Puglia, i rappresentanti di NIDIL-CGIL, CISL e UIL FOGGIA (Giovanni Tarantella, Carmine Guerra, Urbano Falcone, Stefano Borgomastro, Enzo Pizzolo e Cinzia Frattarolo).

“Nel corso dell’incontro il commissario straordinario, Vittorio Piscitelli, ha manifestato l’impossibilità per il Comune di Manfredonia di procedere oltre le 5 stabilizzazioni di Lavoratori Socialmente Utili.

Un elemento che, seppur importante, non può bastare a dare serenità né a tutti gli altri idonei individuati nell’avviso pubblico, né a tutti e 119 gli LSU di Manfredonia”, affermano Tarantella, Guerra, Falcone, Borgomastro, Pizzolo e Frattarolo che aggiungono: “Per questo, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Prefetto di attivarsi per definire dei confronti specifici con funzionari ministeriali per definire la vertenza in un ambito più grande: regionale e nazionale. Prendiamo atto dell’intenzione manifestata dalla Regione Puglia di riconoscere un nuovo contributo una tantum di 4.700 euro per la stabilizzazione di ogni LSU ma è ormai evidente che, senza un intervento specifico del Ministero, senza una programmazione pluriennale la vertenza rischia di rimanere in fase di stallo. Per questo abbiamo chiesto il coinvolgimento del Ministero e abbiamo apprezzato la disponibilità del Prefetto di fare da punto di sintesi nella definizione di questo percorso innovativo. È un passo in avanti ed è buona notizia che, però dovrà essere consolidata dagli indispensabili passaggi istituzionali e da risultati concreti”.

Inoltre, le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Commissario Straordinario Piscitelli di avviare un confronto anche con il Presidente di ASE relativamente agli LSU che prestano la propria attività lavorativa nel Consorzio.