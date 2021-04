Quali sono le differenze tra semi di cannabis e semi di canapa?

Se abbiamo il pollice verde, una grande passione per la natura e la voglia di imparare qualcosa di nuovo riguardo alle piante d’appartamento che potrebbero tornarci utili, ecco che questo articolo è quello che fa per noi.

Sì, perché i semi di due piante potrebbero tornarci utilissimi, o in fase di coltivazione o per il loro elevato apporto nutrizionale: basta distinguerli!

Nelle prossime righe vedremo quali sono le maggiori differenze riscontrabili tra i semi di cannabis e i semi di canapa!

Restate in nostra compagnia perché ne vedrete, ne imparerete e ne coltiverete delle belle e delle buone!

SEMI DI CANNABIS E SEMI DI CANAPA: SONO LA STESSA COSA?

Assolutamente no!

Partiamo da qui, ovvero dal rispondere nel modo più netto possibile alla domanda di questo capoverso: i semi di cannabis sono quelli che dovrete acquistare qualora voleste coltivare delle piante per uso ricreativo personale, oppure per avere a vostra disposizione delle infiorescenze a base di CBD. Qualora invece voleste dei semi che possano dare una marcia in più ai vostri piatti, perfetti per il loro apporto vitaminico e oligominerale, ecco che i semi di canapa sono quello che dovrete cercare sugli scaffali dei rivenditori, anche online!

Partiamo dai semi di cannabis: sapevate che esistono semi selezionati apposta per il loro elevato quantitativo di CBD? Cos’è il CBD? È un cannabinoide (come lo è il più celebre THC) che deriva appunto dalla pianta della cannabis, senza però le sostanze psicotrope contenute nel più celebre THC. Questo cosa significa? Semplice: qualora voleste approfittare delle qualità benefiche di questa pianta, qualora foste interessati, ad esempio, a una bella notte di sonno ristoratore, ecco che il CBD, grazie alle sue proprietà miorilassanti, è esattamente quello che state cercando. Sì, perché, sotto varie forme (fiori, olii, creme e chi più ne ha più ne metta) è già utilizzato da moltissime persone, che lo usano anche a scopi curativi per i sintomi di svariate malattie.

Inoltre, si tratta di un prodotto naturale, non dimentichiamolo: meglio assumere un olio al 100% naturale piuttosto che diventare dipendenti da farmaci, talvolta anche molto pesanti a livello di effetti collaterali, giusto?

E per quanto concerne i semi di canapa? Quelli sono ottimi in cucina! Moltissime ricette li prevedono, da quelle più esotiche a rivisitazioni di grandi classici (come i dolci, ad esempio: avete mai pensato a un tiramisù con semi di canapa? Pensateci!) della cucina nostrana.

Insomma, da una pianta mille benefici, sia per la salute che per il palato.

Basta solo diventare un poco più esperti e saperne riconoscere le varie tipologie di derivati e utilizzarle nel modo migliore, magari anche con un pizzico di fantasia.

Ricordate che si tratta di prodotti naturali che potrete trovare in offerta presso moltissimi rivenditori, anche se ci sono siti in Rete che sono certamente più sicuri e qualificati