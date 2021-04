Quali strumenti preferiscono gli italiani per l’home office?

Ormai l’home office è diventato qualcosa che abbiamo imparato a conoscere bene: sempre più spesso passiamo del tempo in casa, sia per quanto concerne i nostri hobby che per quanto riguarda il lavoro, arrivando a portarci “un angolo di ufficio” anche tra le pareti domestiche.

Dobbiamo però fare dei distinguo, perché il lavoro a casa potrebbe essere molto più alienante di quesllo in ufficio, a causa del fatto che la casa sarebbe (in teoria) proprio quel luogo nel quale ci rilassiamo e ci dimentichiamo del lavoro. Rischia di non essere più casa nostra, insomma. E, da luogo in cui ci rilassiamo, giocando online con gli amici, o nel nostro casino online preferito, ci concediamo la lettura di un buon libro o coccoliamo i nostri animali, potrebbe diventare un ambiente in cui rilassarci ci diventa impossibile, proprio a causa del lavoro che lo ingloba.

Vediamo, allora, quali sono gli strumenti utili per fare in modo che questo non accada e, soprattutto, quali gli italiani hanno già “messo in campo” per non rischaire di confondere troppo casa e lavoro.

QUALI SONO LE CONDIZIONI CHE ABBIAMO RICREATO?

Procediamo senza ulteriore indugio a creare una piccola lista di strumenti e di escamotage per capire come abbiamo fatto in questi mesi a non perdere il senso di casa e, magari, trovare anche qualche consiglio per implementare quanto fin qui già messo in opera.

1) Creare un ambiente quanto più possibile separato: può essere una stanza a parte o un solo angolo raccolto, adibito a “studio”, con una scrivania e tutte le attrezzature che ci saranno necessarie per compiere il nostro lavoro. L’importante è che sia un luogo completamente scisso dal resto di casa!

2) Attrezzatura comoda: in ufficio, probabilmente, abbiamo tutto ciò che ci serve per non farci venire una bella ernia del disco. Parliamo di sedie ergonomiche, di scrivanie attrezzate, di supporti che rialzino lo schermo del computer, di supporti per il braccio per evitarci delle tendiniti e chi più ne ha più ne netta: oltre al fatto che tutto questo potrebbe tornarci utile anche per quanto concerne il comparto del gioco online, pensiamo alla nostra salute durante le ore lavorative e facciamo il possibile per avere, anche a casa, ciò che “ci salverebbe la vita” in ufficio.

3) Ricambio di aria e luce solare: la luce solare è quanto di più necessario ci sia per i nostri occhi per non sforzarsi e lavorare al meglio: se non vogliamo diventare delle grosse talpe nel giro di qualche anno, meglio sarebbe posizionare la nostra scrivania di fianco o di fronte a una finestra, così da ricevere il massimo dal sole. Oltre a questo, avere una finestra vicino ci aiuta anche in caso di ricambio d’aria, dato che il cervello, si sa, ha bisogno di ossigeno per lavorare al meglio.

Si tratta di tre consigli molto semplici, certo, ma seguirli pedissequamente potrebbe essere la nostra ancora di salvezza, sia per quanto riguarda il comparto lavorativo a casa, sia per quanto concerne quello ludico ricreativo, attraverso una delle nostre passioni: il gioco online! (nota stampa)