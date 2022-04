Aeroporto Gino Lisa, Venturino: “Volàno per il nostro territorio”

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 marzo 2022 – «Il Comitato “Vola Gino Lisa” ha organizzato numerosi eventi che hanno consentito il confronto e il dibattito sulle diverse tematiche relative all’aeroporto foggiano tra importanti e autorevoli rappresentanti di Capitanata. Da questi incontri sono scaturiti indirizzi di azione e di operatività, il tutto ad oggi concretamente perseguito e tradotto nel lavoro tecnico-cantieristico connesso alle opere aeroportuali realizzate. Da questi incontri sono altresì emerse ipotesi e proiezioni di future dinamiche di sviluppo dello scalo foggiano».

Inizia così la nota inviata a Statoquotidiano.it dal Presidente del Comitato “Vola Gino Lisa”, Prof. Sergio Venturino. Il Comitato VGL ha organizzato un nuovo evento per il prossimo 29 aprile, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia. Finalmente ottime notizie: per la prossima estate saranno operativi i voli di linea su alcune tratte nazionali e non mancheranno i voli Charter e Cargo.

«Con lo stesso spirito e filosofia, il Comitato VGL ha organizzato un nuovo evento che si terrà il prossimo 29 aprile presso l’Auditorium della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia. Si vuole promuovere la consapevolezza che: L’Aeroporto “Gino Lisa” c’è! Per l’estate, ormai prossima, saranno operativi i voli di linea su alcune tratte nazionali e non mancheranno i voli Charter e Cargo, a beneficio dell’intera “Area vasta”», precisa Venturino.

«Il Territorio deve essere pronto a cogliere questa opportunità! È giunto il momento decisivo: “Promuovere e creare il nuovo mercato!”»

«Tutti insieme possiamo e dobbiamo rendere concrete le positive ricadute sullo sviluppo e la crescita socioeconomica del nostro territorio. Un bacino di utenza di oltre 1,5 milioni di persone e uno scenario economico dove il turismo è un comparto estremamente significativo sono la nostra forza. L’evento del 29 aprile è stato strutturato per favorire la visione futura dello scalo e le sinergie da attuare perché lo stesso possa svilupparsi e conseguire il pieno successo. Non ipotizzare ma tendere al pragmatismo. Non idealizzare ma essere concreti. Adesso è il momento del fare».

«Gli obiettivi:

– presentare la nuova realtà aeroportuale del “Gino Lisa” e segnalarne l’importanza e la validità per lo sviluppo del business turistico

– promuovere una comunicazione ad ampio raggio sulla ormai completa operatività dell’aeroporto di Foggia

– evidenziare la favorevole posizione strategica in un vasto territorio che non usufruisce di aeroporti in prossimità, la sua posizione consente, inoltre, l’agevole raggiungimento con riduzione dei tempi e dei costi

– analizzare i fattori economico-imprenditoriali e sondare la capacità di risposta del territorio alle potenzialità del nuovo mercato

– verificare l’esistenza di modelli di business atti a fornire servizi nei settori dell’aerotrasporto commerciale (persone e merci), della movimentazione integrata, del turismo, dell’imprenditoria alberghiera, dei servizi e trasporti di terra».

«Ai lavori sono stati invitati a partecipare i Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni dell’Area Vasta nonché Parlamentari, Politici, Istituzioni, Università, Imprenditori, Associazioni di Categoria, Associazioni Civiche e Organizzazioni Sindacali, Ordini Professionali.

Il Comitato Vola Gino Lisa per la realizzazione dell’evento si avvalso della collaborazione del dott. Francesco Borgese che ha curato la comunicazione marketing e i rapporti con gli sponsor che, con la loro adesione, testimoniano lo spirito propositivo del territorio. Modera il giornalista Luca Telese. Madrina sarà Manuela Arcuri che con la sua immagine supporta la nostra campagna marketing per il Gino Lisa», conclude il Presidente del Comitato VGL Sergio Venturino.

Info:

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi inoltrando la richiesta a: segreteriapresidenza@volaginolisa.it

Per gli addetti alla stampa è necessaria la richiesta di accreditamento a:

comitato@volaginolisa.it