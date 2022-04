Barletta, omicidio Tupputi: nota dell’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo

StatoQuotidiano.it, 13 aprile 2022. In merito all’omicidio, verificatosi a Barletta di Giuseppe Tupputi, S. E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha rilasciato un comunicato di cui si porge il testo integrale:

«Un altro delitto nella cara e bella Barletta! La vittima è Giuseppe Tupputi, giovane titolare di un bar, ucciso sotto i colpi di un’arma da fuoco; colpita anche la sua famiglia – una giovane donna, e le due piccole figlie, di cui una di pochi mesi – che non ha più un marito e un papà! Offesa, ancora una volta, una comunità cittadina viva ed operosa!

Siamo dinanzi ad un episodio che conferma come lo spirito del male esista, i cui adepti sono all’opera imponendo la cultura della morte, della violenza, dell’illegalità, del sopruso, dell’ingiustizia. Di fronte a questo efferato omicidio, nel nostro intimo, probabilmente sperimentiamo sentimenti di delusione, rabbia, sfiducia, impotenza. Di converso non possiamo e non dobbiamo arrenderci! Proseguiamo nell’affermare la cultura della vita, della legalità, della dignità della persona umana, non dimenticando mai uno dei principi più belli, patrimonio dell’umanità, affermato da tutte le tradizioni: “Non uccidere, non uccidere il tuo fratello e la tua sorella”.

Stringiamoci ora attorno alla famiglia di Giuseppe, facciamo sentire, ciascuno come può, la nostra vicinanza. E non manchiamo di elevare al Signore della vita e della pace la preghiera per Giuseppe, sua moglie e le due figlie. Per lei e per le piccole chiediamo a Dio soprattutto il dono della consolazione e della speranza, quella stessa annunciata dal Risorto.

Michele Mininni

“Siamo qui in un momento difficile in cui la città, che purtroppo è senza una guida politica, deve piangere Giuseppe Tupputi. Abbiamo ritenuto che fosse comunque necessario dare il senso della presenza delle istituzioni democratiche”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine di un incontro politico a Barletta, parlando del 43enne Giuseppe Tupputi ucciso lunedì sera in un bar a colpi di pistola.

“Bisognerà innanzitutto analizzare subito cosa fare – ha proseguito Emiliano – e con che tempi, perché siamo qui per la seconda volta in poco tempo a cercare di capire in che modo Barletta può e deve reagire a questa situazione così difficile. La dico chiaramente: per vent’anni Barletta ha un po’ vissuto di rendita di una serie di indagini ben fatte in passato, ma ho l’impressione che in questi vent’anni abbiamo un po’ lasciato cadere le cose, abbiamo pensato di lasciare tutto alle spalle.

La criminalità organizzata, la criminalità in genere, non può essere mai abbandonata a se stessa. Il procuratore di Trani Nitti è una persona molto competente che ha già individuato innanzitutto una serie di problematiche che il Ministro dell’Interno deve risolvere: c’è una carenza di forze dell’ordine in tutta la Puglia e in particolare nella provincia BAT che è insopportabile. Lo abbiamo detto in tanti modi in maniera rispettosa e sommessa, ma evidentemente il ripetersi di questi eventi gravissimi, ci induce anche a specificare che questa è una questione di particolare importanza”.

Emiliano ha aggiunto: “Ho molto apprezzato le indagini con le quali la procura di Trani ha individuato l’autore di un delitto complesso di lupara bianca. E mi congratulo con la procura di Trani e con le forze dell’ordine per il lavoro fatto. Mi congratulo anche per tutti gli arresti sistematicamente effettuati anche rispetto a episodi criminosi gravissimi, come quelli avvenuti in locali pubblici. Però la sottovalutazione da parte dello Stato di questa situazione non è più tollerabile. Chiederò al Ministro dell’Interno di essere ricevuto assieme al procuratore della Repubblica Nitti il quale ha compiuto un’analisi molto precisa sulla insussistenza di organici delle Forze di polizia”.

“È in corso la campagna elettorale – ha concluso Emiliano – ed è anche giusto che sia così perché bisogna restituire un sindaco alla città di Barletta, però tutti, anche coloro che non sono dalla nostra parte politica, sono benvenuti a partecipare a una discussione pubblica. In momenti come questo bisogna essere uniti, bisogna rispettarsi tra candidati e bisogna rispettarsi ovunque in città. I barlettani devono essere uniti assieme allo Stato e alla Regione Puglia per uscire da questa drammatica situazione”.