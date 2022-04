“Gli antichi riti della settimana santa a Troia” (FOTOGALLLERY)

· Giovedì Santo (sera) Dopo la Messa in Coena Domini le Confraternite dell’Annunziata, della SS. Addolorata, di San Giovanni di Dio e del SS. Sacramento, in processione, si recano in preghiera nelle maggiori chiese;

· Venerdì Santo (mattina –ore 10.00) – Processione della Catene – Cinque uomini (penitenti) con saio bianco ed incappucciati, portando sulle spalle pesanti croci di legno, attraversano a piedi nudi, trascinando grandi catene legate alle caviglie, un lungo percorso processionale che tocca le chiese più antiche di Troia. La processione inizia e si conclude nella chiesa di San Francesco.