La relazione prefettizia dello scioglimento, va in scena a Foggia “Omissis”

Statoquotidiano.it, 13 aprile 2022. L’associazione intitolata a Giovanni Panunzio si arricchisce di una nuova collaborazione con “Mediante”, il “collettivo di resistenza artistica a sostegno dell’attività culturale, in quanto unico elemento necessario alla sopravvivenza umana”, come loro stessi si definiscono. Mariangela Conte, Pasquale Pilone e Alessio Verzì sono i componenti del gruppo che, attraverso l’arte, sta facendo un percorso di antimafia sociale.

Presenteranno fra qualche giorno, nella sede dell’associazione, alcuni brani di “Omissis”, quelli presenti nella relazione prefettizia sullo scioglimento del Comune di Foggia per mafia. Si tratta una video installazione – la durata complessiva è di 6 ore con la lettura, integrale e recitata da Mariangela Conte, delle 138 pagine del documento- in cui vengono rappresentati come dei medaglioni alcuni passaggi del testo.

“Il monaco cercante”, per esempio, di cui si sente parlare in alcune telefonate fra consiglieri, la rappresentazione della criminalità a Foggia di cui la relazione dà in premessa un’ampia panoramica, le vicende di consiglieri in Comune e l’irruzione di esterni che rivendicano attenzione.



Ad anticipare alcuni contenuti è Dimitri Lioi, presidente dell’associazione Panunzio: “Omissis è ‘polisemico’, con i suoi tanti significati di dire e non dire quello che tutti sanno o che hanno capito, fermo restando i doverosi ‘omissis’ nella relazione pubblicata”.

Si sofferma inoltre sul lavoro artistico di ‘Mediante’ e del teatro della Polvere, che ha già dedicato alcuni dei suoi spettacoli a Mario Nero e Giovanni Panunzio. Il teatro della Polvere omaggia il coraggio di Panunzio e Mario Nero

“Questo percorso è molto innovativo- dice Dimitri Lioi- non mi risultano tanti casi in Italia in cui l’antimafia sociale si esprime tramite la cultura e il teatro. Forse perché c’era un vuoto e loro lo stanno riempiendo, anche di fronte alla fragilità della società civile, con le dovute eccezioni ma che è sempre la stessa quando si stratta di incontrarsi, di protestare, di far sentire la propria voce e di far partire un percorso dal basso perché ci sia un cambiamento. Non vedo primavere politiche, al momento”.

Il 13 gennaio scorso, anniversario della morte di Mario Nero, il collettivo ha girato un video partendo dalla strada davanti al Comune di Foggia e, in quella zona centrale, ha rivolto varie domande ai passanti. Oltre alle risposte al quesito “sapete chi erano Mario Nero e Giovanni Panunzio?”, nel video si notano i giochi di luci e di ombre, si odono voci nette o distorte da un’eco, frasi spezzate e rimaste in sospeso, si vedono saracinesche chiuse e macchine che camminano nel buio. In sottofondo un rumore continuo, ossessivo, come un battito incessante della città.

Nella performance in scena il prossimo venerdì presso la sede dell’associazione in via Scillitani, il mantra ossessivo è quello dell’omissis mentre l’artista recita davanti a un grosso maiale di polistirolo blu, inerme a terra. “Anche da questa consapevolezza, che i giovani artisti di Mediante esprimono con notevole capacità artistica e lucidità inconsueta, può partire un percorso di riscatto”, conclude Lioi.