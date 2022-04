Manfredonia, “Rifiuti sanitari abbandonati alle porte della città”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/04/2022 – “ Le Guardie Ambientali Italiane, capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella, mentre stavano effettuando un controllo nei sacconi di rifiuti abbandonati illecitamente in località la Castellana, hanno scoperto tra loro, anche rifiuti sanitari, nello specifico: tamponi COVID, prelevati a livello naso/oro faringeo, contrassegnati con relativi nomi e cognomi, siringhe e aghi sporchi ancora di sangue.

Quei rifiuti vanno prelevati con mezzi idonei e trasportato in un centro analisi autorizzato per l’opportuno smaltimento. «L’indifferenza è la nostra peggior nemica – ha detto MANZELLA, noi la contrastiamo da sempre e continueremo a farlo perché l’incolumità dei cittadini è una delle nostre priorità». La Polizia Locale è stata informata della situazione e l’operatore della sala operativa, risponde: conviene scrivere due righe. DA NON CREDERE “.