Nuotatrice professionista di San Giovanni Rotondo muore a 27 anni

FOGGIA, 13/04/2022 – (ottopagine) Originaria di San Giovanni Rotondo, ma residente in Campania a San Giorgio a Cremano nel napoletano, era una nuotatrice professionista esperta e in salute Mariasofia Paparo, strappata improvvisamente e inaspettatamente alla vita a soli 27 anni.

A stroncarla, un arresto cardiaco che non le ha dato scampo. Una notizia tristissima che ha gettato nello sconforto la comunità partenopea e i suoi tanti amici e colleghi con i quali condivideva la sua passione sportiva. Laureanda magistrale del dipartimento di scienze e tecnologie, si sarebbe dovuta laureare il prossimo 28 aprile. Il dolore dell’università degli studi Parthenope di Napoli: ”L’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici”.

Una folla commossa ha partecipato ai funerali della giovane donne nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a San Giorgio a Cremano. Paparo, che nella sua carriera ha raccolto diverse vittorie a livello regionale, ha partecipato in staffetta alla Capri-Napoli ed è stata una dei primi atleti a far parte del Master team Speedo, era molto nota nell’ambiente anche per la sua collaborazione con Swim4life Magazine. (ottopagine)