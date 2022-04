“Pio & Amedeo fatti fuori da Mediaset”: Amedeo smentisce in modo “colorito”

FOGGIA, 13/04/2022 – “Questa è la puttanata che si è scelto di dire oggi?! Siamo in preparazione, ci vediamo presto, non vi libererete facilmente di noi, rassegnatevi”.

Sulla pagina social di Stato Quotidiano il comico di Foggia Amedeo Grieco smentisce categoricamente (e in modo piuttosto colorito) la presunta “indiscrezione choc sui comici pugliesi” riportata da Ogni Giorno Magazine. Secondo lo stesso sito il duo comico Pio & Amedeo sarebbero stati “fatti fuori da Mediaset”.

Le presunte cause sarebbero legate ad alcune loro battute non troppo rispettose. “Ma chi fa satira in tv- si riporta sul sito – finisce per superare spesso il confine del politically correct rischiando di essere travolto da polemiche, ed il duo foggiano lo sa bene visti i non pochi precedenti raccolti nel corso della carriera per via delle loro taglienti gag”. Tutto smentito dal diretto interessato.