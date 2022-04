“Pio e Amedeo fatti fuori da Mediaset”, indiscrezione choc sui comici pugliesi

FOGGIA, 13/04/2022 – (ogmag) I due comici pugliesi Pio e Amedeo sono in ascesa su Mediaset dopo il grande successo dello show in prima serata “Felicissima sera”, malgrado siano stati travolti da qualche vento tempestoso per via di alcune loro battute non troppo rispettose.

Ma chi fa satira in tv finisce per superare spesso il confine del politically correct rischiando di essere travolto da polemiche, ed il duo foggiano lo sa bene visti i non pochi precedenti raccolti nel corso della carriera per via delle loro taglienti gag. Secondo le ultime indiscrezioni i viaggi dei due comici, sovvenzionati dai vip dai quali si fanno ospitare, potrebbe andare in onda dopo un ciclo di serie televisive quali: “Gli eredi della terra”, “Un’altra Verità”, “Giustizia per Tutti”. Con ogni probabilità quindi la messa in onda della nuova edizione di “Emigratis” di Pio e Amedeo non è più in programma per maggio 2022, è certo lo slittamento, ma non si sa quale sarà la sua nuova collocazione nel palinsesto di Mediaset dopo la bella notizia del passaggio da Italia 1 a Canale 5. (ogmag)