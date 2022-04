Russia pronta a bombardare convogli Nato che portano armi in Ucraina

FOGGIA, 13/04/2022 – (AGI) “La Russia considererà i veicoli statunitensi e Nato che trasportano armi sul territorio ucraino come “bersagli militari legittimi”.

Lo ha affermato il viceministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, all’agenzia Tass. “Avvertiamo che i trasporti di armi USA-Nato attraverso il territorio ucraino saranno da noi considerati obiettivi militari legali, ha detto Ryabkov, “stiamo facendo capire agli americani e agli altri occidentali che i tentativi di rallentare la nostra operazione speciale, per infliggere il massimo danno ai contingenti russi e alle formazioni delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk saranno duramente repressi”.

Zakharova, la Nato vuole che la guerra non finisca mai

La Nato vuole che “la guerra non finisca mai e che i morti continuino a crescere” e per questo continua a fornire armi all’Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo briefing settimanale. Zakharova ha affermato che “l’Unione Europea sta degradando in un’unione politica e militare” e ha risposto alle accuse occidentali di crimini guerra affermando che “criminali sono le azioni di Nato e Ue”. (AGI)