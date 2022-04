Violante Placido a San Marco in Lamis per il reading “Ti racconto le Fracchie”

StatoQuotidiano.it, 13 aprile 2022. La “Settimana Santa” di San Marco in Lamis quest’anno si accende di nuova luce, dando valore aggiunto alla tradizione delle “Fracchie” con un ampio programma di eventi (organizzato dal Comune di San Marco in Lamis, dalla Regione Puglia e dall’Ente Parco Nazionale del Gargano) che punta ad amplificarne la portata culturale, economica e turistica.

A precedere la spettacolare processione delle grandi torce del Venerdi Santo (unica al mondo), il suggestivo reading teatrale “Ti racconto le Fracchie” (ore 20 in Piazza Madonna delle Grazie, Arco di Saracino), interpretato da una testimonial d’eccezione, Violante Placido, grande talento artistico di Capitanata. Ad accompagnarla in questo inedito e coinvolgente storytelling (rientrante nel progetto “Monumento in cerca di attore” dell’Agenzia SCOPRO), vi sarà il suggestivo tappeto sonoro dell’Ensamble “Suoni del Sud”.

Il format “Monumenti in cerca di Attore”, le storie della storia, ha l’obiettivo di promuovere un’innovativa e dinamica modalità di fruizione dei beni culturali.

Un viaggio cultural-narrativo per scoprire le tradizioni del territorio attraverso narratori speciali che sanno emozionare i partecipanti con un racconto coinvolgente di luoghi, storie e personaggi.

“Ti racconto le Fracchie” avrà una narratrice di spessore artistico internazionale.

Violante Placido debutta a fianco del padre Michele nel film “Quattro bravi ragazzi”; successivamente partecipa al film “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” tratto dall’omonimo romanzo di successo di Enrico Brizzi; il suo primo ruolo di rilievo arriva con il film “L’anima gemella”, per la regia di Sergio Rubini.

Ha recitato anche in “Ora o mai più”, per la regia di Lucio Pellegrini, “Che ne sarà di noi”, per la regia di Giovanni Veronesi, e nel discusso “Ovunque sei”, dove Violante Placido viene diretta dal padre Michele Placido.

Nel 2005 è nel cast nella fiction “Karol. Un uomo diventato Papa”, sulla vita di Papa Giovanni Paolo II.

Nel 2006 viene diretta da Pupi Avati nel film “La cena per farli conoscere”, uscito poi l’anno seguente.

Sempre nello stesso anno debutta nel mondo musicale con lo pseudonimo di Viola. Anticipato dal singolo “Still I”, pubblica il cd “Don’t Be Shy…”, contenente dieci canzoni – canta sullo stile di Suzanne Vega – per lo più in lingua inglese, di cui Viola è anche autrice. Il secondo singolo estratto è “How to save your life”. Successivamente collabora con il cantautore Bugo, nel rifacimento in duetto del suo brano “Amore mio infinito”.

L’esplosione di Bollywood e del cinema indiano porta Violante Placido a lavorare sotto la regia di Raja Menon, interpretando Kate nel film “Barah Aana” – che in hindi significa “truffato” – in uscita nelle sale indiane nel mese di marzo del 2009.

E sempre nel 2009 Violante Placido interpreta il ruolo della pornodiva Moana Pozzi nella miniserie tv, in onda sul canale SKY Cinema, dal titolo “Moana”, per la regia di Cristiano Bortone.

Nel 2010 recita a fianco di George Clooney in “The American”; due anni dopo lavora nella produzione hollywoodiana “Ghost Rider – Spirito di vendetta”, al fianco di Nicolas Cage. Sempre nel 2012 lavora con il padre nel film da lui diretto “Il cecchino” (Le Guetteur).

Torna a lavorare per il grande schermo nel 2016 con il film “7 minuti”, diretta dal padre Michele. Nel 2019 recita in “Modalità aereo”, di Fausto Brizzi (2019) e “Restiamo amici”, di Antonello Grimaldi. Partecipa nello stesso anno anche alla fiction tv “Enrico Piaggio – Un sogno italiano”.

Appuntamento a giovedì 14 aprile 2022, alle ore 20, in Piazza Madonna delle Grazie.

“Le Fracchie di San Marco in Lamis 2022 – I riti e le tradizioni della Settimana Santa nella Città delle Fracchie” è organizzato dal Comune di San Marco in Lamis, Regione Puglia ed Ente Parco Nazionale del Gargano in collaborazione con Centro di Documentazione “Leonardo Sciascia” – Archivio del Novecento | Fondazione Pasquale Soccio | Associazione “Le Fracchie” | Parrocchia Maria SS. Addolorata | Agenzia SCOPRO | UNITALSI | Le Pro Loco e le Associazioni di Protezione civile.

www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it